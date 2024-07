Cão ferido é resgatado às margens de rio em Blumenau

Durante a manhã desta sexta-feira, 26, por volta das 11h20, os bombeiros foram acionados para resgatar um cachorro machucado às margens do rio Itajaí-Açú, no bairro Ponta Aguda, em Blumenau.

Ao chegar no local, foi encontrado um cachorro com uma lesão que o impossibilitava de caminhar sobre as quatro patas.

Em seguida, foi acionado o serviço de bem-estar animal da Prefeitura de Blumenau, para encaminhamento a uma clínica veterinária.

