Tentando terminar o turno fora do Z-4, Brusque enfrenta o América-MG na Ressacada

O Brusque enfrenta o América-MG às 19h desta sexta-feira, 2, na Ressacada, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As principais baixas do quadricolor estão na lateral-esquerda e no ataque. A equipe brusquense pode terminar o primeiro turno fora do Z-4 se vencer a partida, enquanto o adversário vem de quatro empates consecutivos e venceu um jogo de seus últimos oito.

O treino desta quinta-feira, 1º, focou em bolas paradas defensivas e ofensivas. Incluiu situações de pressão e sobra das bolas alçadas na área. Um rachão em metade do campo concluiu os trabalhos. A delegação viajou a Florianópolis no início da tarde.

As atividades não contaram com nenhum dos centroavantes de ofício. Olávio não treinou ao longo da semana, por conta de lesão no joelho. Guilherme Queiróz foi poupado do treino. A ideia foi, na véspera deste jogo, preservar o jogador, que ficou quase dois meses fora de uma partida oficial. O lateral-esquerdo Marcelo e o atacante Keké seguem no departamento médico.

Serrato e Osman retornam de suspensão. Quem está fora é Alex Ruan, que levou seu terceiro cartão amarelo na partida contra o Guarani. Seis jogadores estão pendurados: Matheus Nogueira, Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Diego Mathias, Jhemerson e Paulinho Moccelin.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson, Wallace; Matheus Pivô, Rodolfo Potiguar, Jhemerson, Serrato, Diego Mathias (Luiz Henrique); Wellissol (Guilherme Queiróz) e Paulinho Moccelin.

No Z-4

O Brusque é o 18º colocado, 18 pontos, 14 gols marcados e 22 sofridos. Vem de derrota por 1 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

Se vencer o América-MG, o quadricolor já dorme fora da zona de rebaixamento. Para terminar a rodada nesta situação, precisará que o Botafogo-SP não vença o Coritiba no sábado, em casa; e que a Chapecoense não vença o Mirassol-SP na segunda-feira.

América-MG

O América-MG é o quinto colocado da Série B. Empatou seus últimos quatro jogos, diante de Sport, Amazonas, Ituano e Ceará. Antes desta sequência, venceu o Operário-PR em casa. Só perdeu três partidas, a mais recentes delas para o Goiás, por 2 a 1 fora de casa, em 2 de julho.

Não há desfalques por suspensão. Há seis jogadores pendurados: o zagueiro Ricardo Silva, os meio-campistas Martín Benítez, Wallisson e Juninho; e os atacantes Fabinho e Rodriguinho.

Uma possível escalação tem Elias; Matheus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon; Felipe Amaral, Juninho; Adyson, Alê (Moisés), Fabinho; Renato Marques (Brenner).

Nesta quarta-feira, 31, o América-MG anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano.

Ingressos

Estão disponíveis o setor F para a torcida do América-MG e o setor D para a torcida do Brusque. O ingresso custa R$ 100, com direito à meia-entrada. É possível comprar online, no site Futebol Card.

Sócio-torcedor tem entrada garantida. O ingresso deve na secretaria do Brusque, na Arena Brusque, as 12h desta sexta-feira, 2.

Brusque x América-MG em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

