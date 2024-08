Equipe brusquense de vôlei adaptado é vice-campeã estadual

A Associação Brusquense de Esportes Adaptados da Terceira Idade (Abeati) foi vice-campeã do campeonato estadual masculino de vôlei adaptado neste sábado, 27, realizado em Camboriú. Participaram, no total, cinco equipes na categoria Master (50 a 60 anos).

O campeonato foi disputado em pontos corridos, com a Abeati vencendo as equipes de Navegantes e Florianópolis por 2 sets a 0 e 2 sets a 1, respectivamente. Perdeu para o time do Costa Esmeralda por 2 a 1 para a Acejac, de Camboriú, por 2 a 0.

O time campeão foi dos anfitriões da Acejac, de forma invicta.

