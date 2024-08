O projeto Meninos do Boxe, de Brusque, conquistou o troféu de terceira melhor equipe do Campeonato Catarinense, realizado nos fins de semana de 20 e 21 e 27 e 28 de julho, em São José, na Grande Florianópolis. Quatro atletas participaram, com Luis Antônio Ardone Neto tornando-se campeão estadual em sua categoria.

Ardone Neto enfrentou José Manuel, de São José, na categoria Sub-17 66 kg. O garoto brilhou no ringue, conquistando o título com técnica e força. Ele representará Santa Catarina no Campeonato Brasileiro junto de Stephany Nascimento, também do Meninos do Boxe.

Luan Dérik foi vice-campeão na categoria Sub-19 55kg após a luta contra Aquiles Santana, da Academia Anjo Sem Asa;

Richard Ferreira foi vice na categoria Elite 57kg, perdendo sua luta contra Luís Araújo, da equipe DeBona Boce, de Tubarão. Na Elite 63,5kg, Ezequiel Trajano foi também obteve a segunda colocação, lutando contra Jesiel Rosa, do Boxe Team Floripa.

