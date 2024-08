Havan alerta clientes para golpes com “promoções imperdíveis” em nome da empresa

A Havan divulgou um alerta para o risco de golpes em nome da empresa. De acordo com a loja, nos últimos meses, a central de atendimento da Havan registrou um aumento significativo de ligações de clientes que caíram em golpes ao tentarem aproveitar supostas “promoções imperdíveis” na internet.

Os golpistas têm utilizado a imagem do empresário Luciano Hang, geralmente retirada de vídeos antigos das redes sociais, e com a inteligência artificial, recriam sua voz, promovendo produtos a preços muito abaixo do mercado.

Este ano, a Havan já foi notificada sobre centenas de golpes, entre eles, envolvendo a venda de celulares a preços extremamente baixos e pesquisas premiadas, onde os clientes respondem a um questionário e pagam apenas o frete, mas nunca recebem os produtos. Recentemente, também circulou um vídeo fraudulento, no qual os golpistas usaram mais uma vez a imagem de Luciano Hang para pedir doações via Pix para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O empresário pontua que é uma luta sem fim. “Ao mesmo tempo em que derrubamos vários, surgem diariamente muitos outros. Estamos enxugando gelo e as plataformas nada fazem para acabar com isso. Temos iformado com frequência em nossas redes sociais e imprensa, mas ainda assim muitas pessoas têm caído nesses golpes”.

O empresário reforçou que todas as promoções da Havan podem ser conferidas nas redes sociais oficiais @havanoficial, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube, além do site oficial: havan.com.br.

Para denunciar os anúncios suspeitos, acesse: havan.semfraude.online.

