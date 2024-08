VÍDEO – Homem é preso por roubar posto de combustível em Criciúma

Um homem foi preso por roubar um posto de gasolina no Centro de Criciúma. A divulgação da prisão foi feita pela Polícia Civil na terça-feira, 30. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação.

A identificação e prisão do homem, que utilizava uma faca, foi feita pela Delegacia de Repressão a Roubo do município.

Após anunciar o assalto, o criminoso subtraiu valor em dinheiro do caixa. O trabalho dos investigadores policiais resultou no indiciamento do suspeito por roubo qualificado. O investigado segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Confira o vídeo:

