Deputado federal Gilson Marques envia emenda de R$ 162 mil para Apae de Brusque

O deputado federal Gilson Marques (NOVO-SC) enviou uma emenda de R$ 162 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque. A emenda foi cadastrada, em 2023, por entidades e órgãos públicos através do canal Sem Barganha.

O canal permite que o parlamentar utilize para fazer a seleção e distribuição de recursos de forma técnica, através de edital, sem politicagem.

Além de Brusque, também foram enviados valores para Blumenau e Gaspar. A Prefeitura de Blumenau recebeu R$ 600 mil, que deverão ser destinados para o projeto Gerar (empreendedorismo) e mais R$ 200 mil, via fundo municipal de saúde, para serem destinados para a Apae.

Já Gaspar recebeu R$ 240 mil, via fundo municipal, que deverão ser destinados para a Apae. Brusque também recebeu o valor via fundo municipal.

“Criamos esse canal Sem Barganha para fazer o envio de recursos de forma diferente, sem politicagem ou qualquer tipo de barganha eleitoral. É o dinheiro dos impostos dos catarinenses voltando para onde realmente é necessário para a população e não onde é melhor para o político. Continuo firme fazendo meu trabalho e buscando o que é melhor para nosso Brasil”, diz Gilson.

Para as entidades e órgãos que desejam mais informações sobre o funcionamento do canal Sem Barganha basta acessar o site e fazer o cadastro. Está aberto o edital para pedidos de emendas para o ano de 2025 e encerra no dia 15 de agosto.

Leia também:

1. Motorista fica ferido após bater na traseira de caminhonete na rodovia Antônio Heil

2. Carro e ônibus se envolvem em acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

3. Grupos de caça de javalis de Brusque e da Serra catarinense reduzem a presença da espécie invasora

4. Grupos de oposição devem lançar candidatos a prefeito de Brusque no último dia das convenções

5. Um ano após instalação, Ponto de Inclusão Digital de Botuverá tem baixa adesão



Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: