Motociclista fica ferido após acidente na avenida Primeiro de Maio, em Brusque

Um motociclista de 35 anos ficou ferido após um acidente com um carro na avenida Primeiro de Maio, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 1. O acidente aconteceu por volta das 7h.

Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, a vítima estava deitada na via e apresentava ferimento no joelho direito. A moto era uma Honda CG Titan.

O homem foi atendido e conduzido ao Hospital Azambuja. O carro era um Ford Ka, conduzido por uma mulher de 34 anos.

Ela não sofreu ferimentos. A dinâmica do acidente e outras informações não foram divulgadas.

