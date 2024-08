Grupos de oposição devem lançar candidatos a prefeito de Brusque no último dia das convenções

As convenções dos partidos visando as eleições de outubro estão chegando ao fim. Na segunda-feira, 5, prazo para realização das reuniões de definições de candidaturas, grupos de oposição ao governo do PL de André Vechi devem lançar nomes. Dois anúncios de candidatos são esperados.

O PSD, partido que abriga o ex-prefeito Ciro Roza, deve lançar o empresário João Martins como candidato ao cargo. Segundo fontes que conversaram com a reportagem, a sigla dialogou com diversos partidos em busca de um candidato a vice, até mesmo com legendas que integravam outras coligações já fechadas.

A coligação pessedista deve contar com a presença de MDB e União Brasil, e ainda pode abrigar outros partidos. As siglas, juntas, possuem quatro vereadores na Câmara de Brusque: Ivan Martins (PSD), este que é tio de João, Nik Imhof (MDB), Alessandro Simas (União) e Deivis da Silva (União), sendo que Nik e Simas foram cotados para disputar o Executivo, mas a tendência é que não encabecem nenhuma chapa.

Outro nome de oposição, oriundo do grupo do ex-prefeito Ciro Roza, é o ex-procurador-geral Danilo Visconti. Ele deve concorrer à prefeitura pelo Democracia Cristã, partido capitaneado pelo ex-vereador Jocimar dos Santos e a esposa Cidineia Santos, pré-candidata a vereadora.

A tendência é que o DC dispute a prefeitura sem coligação, com “chapa pura” de prefeito e vice. O nome do candidato a vice-prefeito ainda não foi divulgado, mas circula que um dos cotados para a vaga é o ex-vereador Moacir Giraldi (DC).

Danilo, que também representa a oposição, é uma alternativa ao grupo de Ciro Roza. Ele também era filiado ao PSD, mas rompeu com o ex-prefeito em busca de espaço, isso porque Ciro é muito influente na sigla e o ex-procurador-geral entendeu que não teria espaço para desenvolver sua candidatura. Hoje, está praticamente descartada uma aliança entre PSD e DC.

PL e PT lançam candidatos

Entre as convenções já realizadas, está a do PT, que lançou o ex-secretário de Governo Cedenir Simon à disputa. Ele terá como candidato a vice-prefeito o advogado Rodolfo Beuting (PT). A coligação é formada pelas federações Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e de Psol-Rede, além dos partidos PSB, PDT e Solidariedade.

Cedenir tem o apoio do ex-prefeito Paulo Eccel (PT), que historicamente é o nome da sigla nas disputas pela Prefeitura de Brusque. Paulo é superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e optou por não disputar as eleições para permanecer no cargo em Florianópolis.

Cedenir atuava, até então, como assessor parlamentar da deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC), que deve concorrer à Prefeitura de Blumenau. Ele é nome forte no partido, inclusive com influência em nível nacional, em que possui contato com ministros e “dos grandes” do PT.

Por fim, o quarto candidato na disputa é o prefeito André Vechi, que concorrerá à reeleição pelo PL. Ele tem como candidato a vice novamente André Batisti, o Deco (PL), que já exerce a função. Vechi e Deco vão disputar a preferência do eleitor por mais quatro anos de mandato, pouco menos de um ano após terem sido eleitos após a cassação do mandato do ex-prefeito Ari Vequi (MDB).

A coligação liberal é formada por PP, PRD, Podemos e Republicanos, além do PL. Vechi é apoiado pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Um dos coordenadores da campanha será o secretário de Governo e braço-direito do prefeito, Leonardo Zanella, que deve deixar o cargo em breve para se dedicar à campanha eleitoral.

Vechi se aproximou de partidos que disputaram as eleições de 2023 contra ele, como PP e Podemos, que lançaram Alessandro Simas (na época no PP) como candidato a prefeito e Osvaldo Quirino (Podemos) como candidato a vice de William Molina (na época no MDB), ambos contra o prefeito. Por outro lado, se afastou do Democracia Cristã e rejeitou aproximação com o MDB.

A tendência é que quatro candidaturas se confirmem: André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro, em turno único, assim como ocorre em todas as cidades catarinenses, com exceção de Florianópolis, Blumenau e Joinville.

