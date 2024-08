Greve nacional dos servidores do DNIT deve paralisar obras importantes em SC

Consequências

A greve nacional dos servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tende a paralisar obras importantes em SC, como a duplicação das rodovias federais BR-470 e BR-280. Ambas têm custo de 1 bilhão. Outra ameaçada é a BR-163, envolvendo de R$ 300 milhões.

Afago carinhoso

O governador Jorginho Mello postou em rede social um carinhoso afago aos milhares de venezuelanos que moram SC, ou vivem asilados, diante da “vitória” do repugnante ditador Nicolas Maduro, domingo, que os humilhou: “Desejo que nesta terra vocês possam ter liberdade. Peço a cada um de vocês que continue trabalhando, cuidando de suas famílias e lutando para fazer de SC um lugar cada vez melhor”. Gesto que o presidente Lula não tem tido a sensibilidade de sequer pensar fazer.

Prontidão

As assessorias de imprensa de diversas prefeituras do sul de SC tem se mantido em tensa prontidão, há meses, para rebater, quando possível, ou reduzir os ecos decorrentes de buscas em gabinetes de prefeitos da região, quase toda semana alcançados por operações do Ministério Público estadual. E quase sempre o motivo é o mesmo: “esquemas” nas licitações, direta ou indiretamente.

Nome

Os cartórios deveriam ter uma autonomia mínima para não registrar certos nomes que os pais querem. Imagina-se quantas vezes uma atleta catarinense, que está nas Olimpíadas de Paris, disputando a modalidade triatlo, teve que soletrar seu nome quando solicitado: Djenyfer.

Olimpíadas

O jornalista Carlos Eduardo Lino, manesinho da Ilha de SC, que está nas Olimpíadas como comentarista do canal pago Sportv, apareceu nos radares deste espaço que aproveitou para enviar uma dica, que ele curtiu, pedindo que fosse levada a seus colegas nas transmissões: que falem e berrem menos. Lino, diga-se, é quase uma exceção no quesito. E o que dizer do comentarista de skate, que é incapaz de traduzir do inglês para o português as dezenas de manobras feitas pelos atletas?

Jovem agricultor

O deputado Lucas Neves (Podemos) teve sancionada sua proposta de lei que amplia os benefícios do Programa Jovem Agricultor, garantindo apoio governamental para transporte e alimentação dos estudantes de colégios agrícolas. A lei também proporciona financiamento para maquinários e insumos, facilitando a capacitação em empreendedorismo rural.

Destinos

Levantamento da Decolar com base na procura por hospedagens nacionais e internacionais no seu site e aplicativo, para viagens no segundo semestre deste ano, não é nada otimista quanto a SC. Nos 20 destinos mais desejados dentro do Brasil, Florianópolis aparece em 16º lugar e Balneário Camboriú em 18º. Nas três primeiras posições estão, respectivamente, Rio de Janeiro, Maceió e São Paulo.

Energia solar

SC acaba de registrar mais de 1,4 gigawatt de potência instalada na geração própria de energia solar. Conforme a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o Estado possui mais de 110 mil conexões operacionais em telhados e pequenos terrenos, espalhadas por 293 cidades. Atualmente são mais de 140 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. Desde 2012, a modalidade já proporcionou a SC a atração de R$ 7,2 bilhões em investimentos, geração de mais de 42,6 mil empregos e arrecadação de R$ 2,2 bilhões aos cofres públicos.

Saint-Exupéry 1

Uma data passou ao largo em Florianópolis, ontem: em 31 de julho de 1944, há exatos 80 anos, em plena Segunda Guerra Mundial, o aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, mais conhecido por ser o autor de “O pequeno príncipe”, partiu da Córsega, como integrante da força aérea francesa, para mais uma missão de reconhecimento, e jamais voltou. O avião despareceu no mar e seus restos mortais nunca foram encontrados. Tinha 44 anos.

Saint-Exupéry 2

Exupéry conheceu o Brasil em 1929 quando passou a integrar grupo de pilotos baseados na América do Sul, voando regularmente entre Buenos Aires, Rio de Janeiro e Pris fazendo escalas num campo de aviação da praia do Campeche, no sul da Ilha de SC, em Florianópolis. No local há uma avenida chamada Pequeno Príncipe. Os moradores o chamam carinhosamente de “Zeperri”. Em seu livro “Voo noturno”, de 1931, faz referência à cidade.