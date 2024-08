Carro e ônibus se envolvem em acidente na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um carro e um ônibus se chocaram durante a noite desta quarta-feira, 31, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateias, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 19h.

O acidente envolveu um Renault Sandero, com placas de Gaspar, conduzido por um homem de 35 anos, e um ônibus Volkswagen Comil, também de Gaspar, que era conduzido por um homem de 46 anos. Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu.

Em relato à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Sandero, que ia no sentido Gaspar-Brusque, contou que invadiu a contramão e colidiu com o ônibus quando tentou desviar de um outro veículo, uma Fiorino — que não permaneceu no local –, que estava no acostamento e ameaçava acessar a rodovia.

Leia também:

1. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

2. Caminhão sai da pista para desviar de moto na rodovia Antônio Heil

3. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

4. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

5. Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: