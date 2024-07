Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

Um incêndio atingiu o cômodo de uma casa no bairro Águas Claras, em Brusque, na noite desta terça-feira, 30. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h20.

Ao chegar ao local, os bombeiros confirmaram que as chamas já haviam sido controladas pelos moradores.

Todos os móveis do quarto foram atingidos pelo fogo, incluindo cama, armário, roupas e eletrônicos.

Os moradores, que estavam dentro da casa, perceberam as chamas após escutarem um barulho vindo do cômodo. Eles conseguiram controlar o incêndio com uma mangueira de jardim.

Os bombeiros afastaram alguns materiais combustíveis da área para evitar a reignição do fogo e forneceram informações ao proprietário, que ficou responsável pelo local. A causa das chamas não foi informada.

