Julho se despede nesta quarta-feira, 31, diante da previsão do tempo sinalizando condições favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque e nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí.

Apesar da presença de muitas nuvens, o sol promete aparecer de forma ocasional, sob um risco de chuva muito baixo, embora não possa ser completamente descartado.

Portanto, é bom estar atento a possíveis mudanças no clima para evitar contratempos.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, concedeu uma entrevista especial à nossa coluna, detalhando essa condição climática esperada. Confira os esclarecimentos na nota, que você pode acompanhar logo após a foto.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

É com prazer que novamente trazemos notícias sobre as condições climáticas nesta coluna, iniciando então este boletim com informações para este último dia de julho.

Podemos antecipar aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí, uma quarta-feira sinalizando algumas nuvens sobre a região, por conta da umidade vinda do mar.

O sol deve aparecer entre aberturas; no entanto, não deve predominar, pois a camada de nebulosidade tende a ofuscar um brilho mais prolongado.

Quanto ao risco de chuva, embora seja muito baixo, não pode ser totalmente descartado em forma de chuviscos ou garoa. Portanto, é bom ficar atento a essa possível condição adversa para evitar contratempos.

Após um amanhecer frio, as temperaturas, no decorrer do dia, não devem trazer um aquecimento significativo. Pelo contrário, o padrão ameno deve se manter, diante de máximas podendo ultrapassar a marca dos 20°C, mas não muito além disso.

O tempo no novo mês

Para a segunda metade da semana, que coincide com os primeiros dias de agosto, as condições do tempo não devem mudar muito em relação ao que estamos projetando para esta quarta-feira em Brusque e região.

Entre quinta-feira e sábado, estão previstas aberturas de sol sobre o Vale do Itajaí, não eliminando completamente o risco de chuva. Porém, qualquer precipitação que possa vir ocorrer tende a ser pontual e isolada.

Quanto às temperaturas, as noites e madrugadas seguem amenas a frias, diante de tardes apresentando um gradativo aquecimento, sob picos podendo se aproximar de 24 a 25°C nos primeiros dias de agosto.

Até o momento, estas são as informações, tendo então como base, as últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Climaterra

