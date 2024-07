Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro em rodovia de Itajaí

Um motociclista, de 32 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na SC-412, em Itajaí, na noite da terça-feira, 30. O acidente aconteceu por volta das 22h40, no bairro Santa Regina.

Os veículos eram uma Honda CG Titan e um Renault Sandero. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Azambuja pelos bombeiros.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motocicleta transitava na rodovia sentido Itajaí a Ilhota, quando, no quilômetro 2,7, foi atingida pelo carro, que estava no sentido contrário da via.

É dito no relatório que o condutor do carro não estava no local. Um homem, de 31 anos, testemunha do acidente, relatou que o carro invadiu a faixa contrária após passar sobre uma faixa elevada e, assim, atingiu a moto.

Outro homem, de 42 anos, também presenciou o acidente e identificou o carro. Foram realizadas rondas para localizar o veículo, porém, ele não foi encontrado.

