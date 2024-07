Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma

O mestrado profissional em ensino da Geografia do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque, o único do município, teve a primeira acadêmica formada. A mestra Maysa Aparecida Goronski recebeu o diploma na sexta-feira, 26.

O programa existe no município desde 2022 e é ofertado em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As atividades são semipresenciais.

Em 2023, o mestrado proporcionou a Maysa a oportunidade de conhecer Fortaleza (CE) e Palmas (TO). Ela participou da 10ª edição do Fala Professor, promovido pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), e do 15º Encontro Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Geografia (Enanpege).

De acordo com o IFC, Maysa planeja continuar como professora e pesquisadora, iniciar o doutorado, seguir com as participações em eventos científicos e dar continuidade à sua pesquisa e ao podcast “pod Mulherar o Mundo”.

