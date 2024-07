Mulher é levada para o Hospital Azambuja após colisão entre moto e carro no Dom Joaquim

Um acidente entre um carro e uma moto foi registrado na manhã desta terça-feira, 30, na rua do Cedro, no bairro Dom Joaquim, em Brusque. Uma mulher de 24 anos ficou ferida e foi levada para o Hospital Azambuja.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h40. Ao chegarem no local, os agentes encontraram a mulher sentada ao lado da via, consciente e orientada.

Ela relatou aos socorristas dores na região da perna direita, com suspeita de fratura fechada, além de escoriações. Após o atendimento, ela foi levada para o hospital.

Aos agentes, o condutor da motocicleta relatou que não houve queda ao solo, mas apenas um impacto específico do carro, Uno, com a perna da vítima.

Um idoso de 85 anos conduzia o carro. Ele não ficou ferido.

Informações sobre a dinâmica do acidente, assim como identidade dos envolvidos não foram divulgadas.

