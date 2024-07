Jovem grávida é presa junto ao marido por tráfico de drogas em Blumenau

Uma mulher de 22 anos, que está grávida, e o marido, de 33, foram presos por tráfico de drogas e abandono de capaz na noite desta terça-feira, 30, no Salto Weissbach, em Blumenau. Eles foram abordados por volta de 18h30.

Os policiais se deslocaram ao local, no Itoupavazinha, após serem informados que o homem, suspeito de entregar drogas, tinha sido avistado em Renault Clio.

Durante o monitoramento, a equipe viu a entrega de um pacote, com formato semelhante a um tijolo de maconha.

Os agentes, então, solicitaram apoio para a abordagem, que aconteceu na rua Eça de Queiroz.

Na abordagem, o homem estava nervoso e mencionou repetidamente que sua esposa estava grávida.

Ao ser questionado sobre drogas no carro, ele admitiu que havia 1 kg de maconha. Ele também confessou ter jogado o pacote de drogas no assoalho do lado do passageiro ao avistar a viatura, o que foi confirmado pelos policiais.

A esposa informou que não trabalhava e que ele era o responsável pelo sustento da casa. Segundo ela, estavam juntos há oito meses.

A mulher então solicitou para retornar à casa, na rua João Schneider, no Salto Weissbach, onde havia deixado sua filha de 1 ano sozinha, configurando abandono de incapaz.

Quando os policiais chegaram à residência, a criança estava sozinha e chorando muito. Os agentes permaneceram no local até a chegada do conselheiro tutelar para garantir a segurança da criança.

Os envolvidos, juntamente com a droga apreendida (aproximadamente 1 kg de maconha), dois aparelhos celulares e uma máquina de cartão, foram levados à Central de Polícia para os procedimentos legais.

Leia também:

1. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

2. Caminhão sai da pista para desviar de moto na rodovia Antônio Heil

3. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

4. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

5. Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma



Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: