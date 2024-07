Corrupção no Samae de Pomerode: polícia prende servidor e encontra mais de 5 mil dólares

Uma operação da Polícia Civil, chamada de Hereditarium, investigou o Samae de Pomerode por contratações emergenciais e um servidor acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A polícia cumpriu seis mandados de buscas domiciliares em desfavor dos envolvidos.

Não foi informada a data em que a operação ocorreu. As buscas aconteceram nos municípios de Pomerode, Blumenau, Joinville e Timbó, segundo o comunicado. Durante a operação, foram apreendidos dispositivos e documentos dos envolvidos. Em uma das residências, os policiais encontraram o valor de 5,5 mil dólares.

A operação apura o direcionamento ilegal de contratos emergenciais em favor de empresas de uma mesma família, assim como um possível superfaturamento envolvendo contratos.

Corrupção no Samae de Pomerode

Através da 4ª Delegacia Especializada em Combate à Corrupção, a Polícia Civil tomou conhecimento de que o Samae de Pomerode realizou duas contratações emergenciais relacionadas ao serviço de coleta de resíduos domiciliares, que seria coleta de lixo, em 2021 e 2024.

Conforme explicado em nota oficial, a proprietária da empresa contratada em 2021 seria a mãe da proprietária da empresa contratada em 2024, ambas sem licitação.

A operação revelou que houve licitação para a prestação de serviço em 2022, com preço fixado em R$ 204 por tonelada de lixo recolhido. Em 31 de maio de 2024, o Samae não renovou o contrato licitado para contratar sem licitação, com preço fixado em R$ 350 por tonelada, o que poderia indicar um superfaturamento do serviço em cerca de 71%.

Participaram da operação a Coordenação Estadual de Combate à Corrupção (CECOR), o Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB/DEIC), além das equipes da DECOR/DEIC, 1DECOR, 2DECOR, 3DECOR e da Delegacia de Polícia da Comarca de Pomerode.

