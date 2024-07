Dois atropelamentos fatais ocorrem a 500 metros de distância no Oeste catarinense

Duas pessoas morreram atropeladas com cerca de 500 metros de distância na SC-480, em Bom Jesus, no Oeste catarinense, na segunda-feira, 29. As vítimas foram identificadas como Ivone Aparecida de Souza, de 37 anos, e Adelmo Rodrigues, 58.

Ivone estava junto com o companheiro andando no acostamento da rodovia quando foi atingido por uma carreta. Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O homem não se feriu.

O veículo, que transportava arroz, tombou na via e causou a interdição total do trecho. O motorista da carreta, de 57 anos, saiu pelo para-brisa antes dos bombeiros chegarem.

Segundo atropelamento

Adelmo foi atingido por um carro enquanto estava andando pela rodovia. Ele morreu no local. O condutor do carro, um jovem de 24 anos, não se feriu.

O acidente aconteceu por volta das 13h55, a cerca de 500 metros do tombamento da carreta.

Leia também:

1. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

2. Caminhão sai da pista para desviar de moto na rodovia Antônio Heil

3. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

4. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

5. Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma



Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: