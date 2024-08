Abel Moda Vôlei fecha elenco de 15 atletas para o Catarinense

A Abel Moda Vôlei fechou, com 15 jogadoras, seu elenco para a disputa do Campeonato Catarinense 2024. A estreia está marcada para as 20h de 9 de agosto, sexta-feira, contra a Pinhalense, na Arena Brusque.

Ao longo do último mês, mais duas jogadoras foram contratadas. A líbero Paula Panno, de 24 anos, que vem da Chapecoense/Unoesc; e a levantadora Isadora Nicolai, de 25 anos. Ela fez toda sua carreira em universidades dos Estados Unidos e em 2023-24 atuou pelo KNRC, da Hungria. Foi vice-campeã nacional, no melhor desempenho da história do clube.

Quem completa o elenco é Kalu. A oposta brusquense participa desde a retomada do vôlei profissional em Brusque, em 2021, mas esteve ausente nos últimos tempos por conta de sua gravidez. Ela renovou seu contrato com a Abel Moda e fica à disposição do técnico Maurício Thomas.

Além de disputar o Catarinense, a equipe segue em busca de recursos para a Superliga. A estimativa é de que a principal competição de vôlei do país comece entre o final de outubro e o início de novembro.

Levantadoras

Ana Paula, 25 anos, 1,76m

Isadora Nicolai, 25 anos, 1,76m

Opostas

Sabrina, 33 anos, 1,82m – remanescente

Heloisa, 21 anos, 1,95m

Kalu, 31 anos, 1,83m – remanescente

Ponteiras

Mari Blum, 41 anos, 1,77m

Vitória Parise, 22 anos, 1,83m

Anna Sampaio, 22 anos, 1,80m – remanescente

Manu, 22 anos, 1,82m – remanescente

Centrais

Glaucia, 20 anos, 1,83m – remanescente

Camila Leite, 36 anos, 1,80m

Natasha Farinéa, 38 anos, 1,87m

Leticya, 26 anos, 1,96m – remanescente

Líberos

Gabi Santin, 22 anos, 1,75m

Paula Panno, 24 anos, 1,80m

Agenda de jogos

09/08, 20h – vs. Pinhalense

14/08, 19h – vs. ADV Jaraguá do Sul

16/08, 20h – vs. Pinhalense

17/08, 19h – vs. Chapecoense/Unoesc

29/08, 20h – vs. ADV Jaraguá do Sul

05/09, 19h – vs. Chapecoense/Unoesc

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: