Paris 2024: Caio Bonfim conquista prata na marcha atlética

O brasileiro Caio Bonfim conquistou medalha de prata na marcha atlética das Olimpíadas de Paris 2024. Esta foi a primeira prova do atletismo, realizada na manhã desta quinta-feira, 1º, na capital francesa (madrugada no Brasil).

Bonfim completou os 20km de marcha atlética em 1h19min09, 14 segundos atrás do ecuatoriano Brian Daniel Pintado. O espanhol Álvaro Martín, da Espanha, obteve o bronze, dois segundos atrás do brasileiro.

Max Batista Gonçalves dos Santos foi o 28º colocado e Matheus Correa foi o 39º. No total, 46 atletas disputaram a prova.

Esta foi a quinta medalha brasileira nesta edição dos Jogos Olímpicos. Willian Lima (prata no judô) Rayssa Leal (bronze no skate street), Larissa Pimenta (bronze) e o time de ginástica artística (bronze).

Nesta quarta-feira, 31, a pugilista Beatriz Ferreira garantiu medalha ao se classificar às semifinais do boxe na categoria peso leve. Os dois eliminados das semifinais ficam com o bronze no boxe olímpico. Ela enfrenta a irlandesa Kelllie Harrington neste sábado, 3, e luta tem início marcado às 17h08.

