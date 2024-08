Investigação encontra cães maltratados praticando canibalismo para sobreviver em Indaial

Nesta quarta-feira, 31, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Indaial, cumpriu busca e apreensão domiciliar e prendeu em flagrante um homem de 69 anos pelo crime de maus-tratos a dez cães, no bairro Ribeirão das Pedras, em Indaial.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil com apoio da equipe do Sítio Dona Lúcia, equipe do Projeto Cadeia para Maus-Tratos e médico veterinário voluntário.

Cães maltratados em condições precárias

Ao chegar no local, a polícia encontrou um cenário onde os cães eram mantidos sem acesso à comida, água, em ambiente com condições precárias e cheio de fezes.

Alguns dos animais possuíam parasitas pelo corpo, sinais de anemia, febre, dificuldade de locomoção e até magreza extrema.

A investigação começou em maio desse ano após a delegacia receber diversas denúncias de maus-tratos praticado pelo investigado.

Em uma das denúncias, a polícia recebeu um vídeo onde o denunciante dizia que, por falta de alimento, os cães estavam matando uns aos outros para se alimentar.

Prisão

Foi dada voz de prisão ao tutor pelo crime de maus-tratos aos animais, que possui pena mínima de 2 anos e máxima de 5 anos de reclusão.

Os animais foram encaminhados ao Sítio Dona Lúcia, em Blumenau, onde permanecerão em lar temporário. O preso foi encaminhado ao presídio e será submeitdo à audiência de custódia nas próximas 24 horas, ficando, desta forma, à disposição do Poder Judiciário.

