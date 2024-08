Agosto começa sinalizando um recuo do frio mais notável, que caracterizou uma baixa sensação térmica aos últimos dias de julho em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí, exigindo então, o uso dos casacos em tempo integral.

Apesar do novo mês iniciar ainda prometendo temperaturas amenas durante esta quinta-feira, 1, e sábado, 3, tudo indica que os dias subsequentes terão um aumento gradativo nos valores dos termômetros, com picos podendo ultrapassar os 28°C no fim de semana.

Para trazer detalhes sobre esse tema, buscamos pois, uma análise respaldada por um profissional.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, compartilhou conosco um boletim esclarecedor. Você pode conferir os detalhes na nota logo após a foto exibida a seguir.

Agosto começando

*Boletim: Climaterra >>

A nossa análise da previsão do tempo começa por esta quinta-feira. Quem reside em Brusque ou em qualquer outra cidade no Vale do Itajaí, pode contar com condições climáticas favoráveis em boa parte do dia.

Porém, a maior quantidade de nuvens prevista abre a possibilidade da ocorrência de possíveis chuviscos isolados, e portanto, quem planeja atividades externas é aconselhável ficar atento a fim de evitar contratempos.

Essa nebulosidade é causada pela umidade vinda do mar, inibindo aberturas prolongadas de sol, mantendo as temperaturas dentro de um patamar bem agradável, sob expectativa de picos entre 21 a 23°C.

Sequência de agosto

Ao avançarmos na sequência do mês, os prognósticos meteorológicos indicam poucas mudanças em Brusque e em todo o Vale do Itajaí na sexta-feira e sábado. A umidade marítima segue trazendo muitas nuvens, sob risco apenas de garoa isolada.

Até lá, o sol aparece entre aberturas ocasionais, mantendo tardes agradáveis, na faixa de 21 a 24°C. As madrugadas continuam amenas, oscilando de 12 a 17°C.

Aquecimento à vista

Ao analisar uma projeção mais avançada, os simuladores indicam aquecimento dos termômetros, especialmente entre domingo e terça-feira, quando as máximas podem se aproximar ou até exceder a marca dos 30°C no Vale do Itajaí.

Esses três dias contarão com maiores aberturas de sol e tempo seco. Portanto, agosto inicia prometendo dispensar o uso de casacos pesados para os moradores de Brusque e região.

Vale lembrar que entre esta quinta-feira e sábado, há uma tendência apontando maior cobertura de nuvens, aberturas ocasionais de sol e um clima diurno mais agradável, sob risco apenas de garoa.

*Com informações: Climaterra

Agosto na madrugada

Prosseguindo com a edição deste primeiro dia de agosto, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas apenas ocorrências de chuvas veles durante esse intervalo (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

