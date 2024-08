Saiba andamento das obras de drenagem no Steffen, em Brusque

A Secretaria de Obras está realizando obras de drenagem na rua Alberto Heckert, no Steffen, para eliminar futuros alagamentos na região. No momento, a obra já alcançou 40% do previsto para sua conclusão.

A obra principal envolve a substituição da antiga tubulação, que, desgastada pelo tempo, já não cumpre sua função de escoamento das águas pluviais de forma eficiente.

Em seu lugar, serão instalados novos tubos com um diâmetro de 1,5 metro. Os trabalhos irão proporcionar um melhor escoamento das águas para acabar com os alagamentos no local. As equipes também prepararão a infraestrutura para futuras expansões.

Esta área foi escolhida como a etapa inicial de melhorias no sistema de drenagem tanto para atender as demandas do presente, quanto para preparar a região para o futuro.

“A rua Alberto Heckert, que já sofria há muito tempo com alagamentos por conta da drenagem que não está mais atendendo aquela localidade, é o ponto de partida para a resolução de todos estes problemas daqui para frente”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Ivan Bruns Filho.

“Essa tubulação já tem uma espera ali próximo à rótula do Steffen e futuramente então se ligará neste ramal o tubo que está sendo puxado aqui na Rua Alberto Heckert. Com essa obra, resolvemos o problema de alagamentos dessa comunidade, que sofria nas épocas de fortes chuvas”, explicou Ivan.

Acesso direto à Beira Rio

O projeto contempla a ligação futura da tubulação proveniente da rua Ana de Souza até a rótula do Steffen.

Atualmente, a rua Alberto Heckert é uma via sem saída, mas com a nova tubulação, há estudos em andamento para criar um acesso direto à Beira Rio. Essa mudança poderá transformar a dinâmica e a acessibilidade do bairro, oferecendo uma nova rota estratégica para os moradores.

A execução desta obra exige a implantação de 320 tubos, o que demanda escavações profundas, de cerca de cinco metros. Esta profundidade impõe riscos consideráveis aos servidores que trabalham no local, exigindo medidas adicionais de segurança e atenção redobrada.

Escavação e bocas de lobo

A escavação também tem sido um desafio às equipes devido à natureza do solo, composto de barro e lama, material inadequado para ser reutilizado na recomposição do pavimento.

Dessa forma, é necessário sua substituição por um material de aterro de melhor qualidade, prevenindo futuros problemas na pavimentação.

Além da nova tubulação, todas as bocas de lobo ao longo da rua Alberto Heckert passarão por melhorias. Este trabalho inclui a ligação dos sistemas de esgoto de todos os imóveis à nova tubulação, garantindo uma integração mais eficiente.

Após o término dos trabalhos de drenagem, outra equipe entrará em ação recuperando toda a pavimentação da rua, assegurando que a infraestrutura renovada seja complementada por uma superfície de tráfego durável e de qualidade.

