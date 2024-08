Paris 2024: Rebeca Andrade conquista prata no individual geral da ginástica artística

Rebeca Andrade conquistou, nesta quinta-feira, 1º, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, na prova individual geral da ginástica artística. A brasileira de 25 anos somou 57.932 pontos, atrás apenas da estadunidense Simone Biles, com 59.131, e Subisa Lee, também dos Estados Unidos, completou o pódio. É a sexta medalha do Brasil esta edição das Olimpíadas.

Na final individual geral, as 24 ginastas competem divididas em quatro grupos, divididas em quatro rotações. O grupo de Rebeca Andrade, Simone Biles, Sunisa Lee, Kaylia Nemour, Manila Esposito e Alice d’Amato começou com salto sobre a mesa, passando por barras assimétricas, trave de equilíbrio e solo.

Rebeca finalizou com uma excelente apresentação no solo e nota 14.033, assumindo provisoriamente a liderança. Na sequência, Biles garantiu a medalha de ouro com 15.066. O Brasil ainda teve Flávia Saraiva na nona colocação, com 54.032 pontos.

A brasileira é agora, de forma isolada, a mulher brasileira com mais medalhas na história dos Jogos Olímpicos, quatro no total. Rebeca venceu o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020, além do bronze por equipes em Paris 2024.

Ela chega ao patamar do líbero Serginho, o canoísta Isaquias Queiroz e o nadador Gustavo Borges, todos com quatro medalhas. O recorde entre brasileiros é compartilhado pelos iatistas Robert Scheidt e Torben Grael, cada um com cinco medalhas. Rebeca ainda pode até ultrapassá-los, com mais três finais por aparelhos em Paris 2024.

