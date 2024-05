Rio Itajaí-Mirim chega a 5,80 metros em Brusque

Conforme boletim divulgado às 15h30 deste sábado, 18, pela Defesa Civil de Brusque, o rio Itajaí-Mirim chegou a marca de 5,80 metros na cidade. A projeção indicava que neste horário o rio estaria em 6 metros.



Com esse nível, é provável que ocorram alagamentos em baixo da ponte estaiada localizada no Centro, nos fundos dos loteamentos EMA II e Santa Mônica, localizados no bairro Limoeiro, além de alguns pontos da Beira Rio em ambos os lados.

Por precaução, o trânsito foi fechado na região do Ema II, no trecho próximo a ponte e, também, na Beira Rio, da Viva Academia até o Fort Atacadista.

A Defesa Civil de Brusque também informou que choveu a quantia de 49 milímetros nas últimas 24 horas. Já em Botuverá e Vidal Ramos, o quantitativo é muito mais significativo. Ao todo, foram 105 milímetros e 135 milímetros de precipitação, respectivamente, no mesmo período.

Previsão de chuva em Brusque e região continua

De acordo com a Defesa Civil de SC, continua a previsão de chuva intensa e volumosa na madrugada de domingo, 19. O risco é alto para alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente nas áreas do Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Planalto Norte, Litoral Norte e parte das regiões do Planalto Sul e Meio-Oeste, nas áreas destacadas em laranja no mapa.

O risco é moderado nas áreas em amarelo e baixo nas áreas em verde para alagamentos e enxurradas. Com relação a deslizamentos, permanece de moderado a alto no Litoral Sul, em função das chuvas registradas na última semana.

São esperados acumulados entre 50 e 80 mm nas áreas em laranja, podendo superar estes valores de forma pontual especialmente nas áreas do Vale do Itajaí, Planalto Norte e Litoral Norte. Nas áreas em amarelo, os volumes esperados ainda podem somar entre 30 e 60 mm.

