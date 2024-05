CDL de Brusque inicia sétima turma da Escola de Vendas para o varejo

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque iniciou neste sábado, 4, a sétima turma da Escola de Vendas para o varejo. O curso gratuito tem o objetivo de capacitar profissionais de todas as idades para trabalharem no comércio local.

Mais de 30 pessoas se inscreveram para esta edição da capacitação, que acontece durante o mês de maio, sempre aos sábados, na sede do Sindilojas. Durante o curso, os alunos têm aulas com os profissionais que formam o Núcleo de Consultores da CDL Brusque, em variadas áreas, como direito do consumidor, imagem pessoal, vendas, planejamento de carreira, visual merchandising, entre outros temas.

Antes do início do curso, o gestor executivo da CDL Brusque, Luiz Gustavo Boscariol, deu as boas-vindas aos participantes.

“Aproveitem estes encontros para aumentar seus relacionamentos, para aprender e melhorar a performance de vocês dentro das empresas que trabalham e também no meio em que vivem”.

Ele ressaltou ainda a qualidade dos consultores que fazem parte da Escola de Vendas. “Sabemos que estes treinamentos são curtos, uma vez por semana, apenas quatro encontros, mas não deixem de extrair o que estes consultores, os melhores que temos na cidade hoje, têm para oferecer. Daqui podem surgir várias oportunidades, como acontece em todas as edições”.

Para todas as idades

A aula inicial deste sábado foi com a advogada Luana Todeschini Ferreira, que falou sobre direito do consumidor e a importância de os profissionais entenderem sobre o assunto e sempre respeitarem as regras durante as vendas.

“A ideia é mostrar de forma dinâmica como eles podem utilizar o direito do consumidor e o desenvolver na prática dentro do mercado de trabalho”.

A advogada faz parte do Núcleo de Consultores da CDL Brusque e considera a Escola de Vendas uma grande oportunidade de adquirir conhecimento e se destacar profissionalmente.

“Embora exista muito conteúdo na internet, são poucas as informações confiáveis que temos acesso. A CDL Brusque promove isso, por meio do Núcleo de Consultores, que é formado por profissionais capacitados, proporcionando aos participantes uma experiência para se posicionarem no mercado de trabalho”.

O assessor de Núcleos da CDL Brusque, Rodrigo Scodro Bonfim, lembra que a Escola de Vendas foi criada com o objetivo de capacitar os jovens mas, com o passar do tempo, a entidade viu a necessidade de abrir a capacitação gratuita para pessoas de todas as idades.

“Essa capacitação voltada para vendas é muito importante, porque hoje é uma das áreas que mais traz rentabilidade. Todos nós vendemos todos os dias, então ter a chance de se capacitar é um diferencial, principalmente porque além da venda em si, o curso tem também outras matérias interessantes que agregam na hora da venda”.

Leia também:

1. Chuva e frio a caminho de Brusque; confira a previsão

2. Motorista capota veículo após colisão com caminhão em Botuverá e é preso por dirigir embriagado

3. Feijoada do Heinig: conheça a história do evento brusquense que chega à 15 edição

4. Vacinas da dengue e influenza: quem pode se vacinar nas redes pública e privada de Brusque

5. ParCão: projeto custará cerca de R$ 700 mil e poderá ser entregue nos próximos quatro meses

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido: