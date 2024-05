Candidato a prefeito em 2023, William Molina deixa MDB e se filia ao partido Novo

O ex-secretário de Fazenda e candidato a prefeito de Brusque na eleição suplementar de 2023, William Molina, deixou o MDB e anunciou filiação ao partido Novo. Conforme apurado por O Município, ele deve coordenar a campanha dos candidatos a vereador da sigla nas eleições de outubro. Recentemente, Molina comunicou a saída da presidência do MDB. Como a filiação ocorre há menos de seis meses da disputa eleitoral, o ex-secretário não pode concorrer a um cargo.

“Minha filiação ao Novo vem após uma profunda reflexão sobre meus objetivos políticos e as ideias que desejo defender, encontrando no partido uma forte conexão com minhas aspirações e o impacto que quero ter na sociedade”, escreveu Molina, no Instagram. Em 2023, ele concorreu à prefeitura apoiado pelo ex-prefeito Ari Vequi (MDB), e foi derrotado na disputa em que o prefeito André Vechi (PL) foi eleito.

O partido Novo se organiza para disputar as eleições municipais. Apesar de já ter participado das eleições para o Legislativo estadual e federal, com Sabrina Avozani em 2018 e Yordan Gums em 2022, esta será a primeira participação da sigla nas eleições municipais. A expectativa é que o Novo tenha uma posição independente, sem apoiar candidato a prefeito. O partido tem, hoje, uma cadeira na Câmara, ocupada pelo vereador Rick Zanata.

