VÍDEO – Policiais rodoviários de SC realizam cerca de 100 resgates no Rio Grande do Sul

Policiais rodoviários federais do Núcleo de Operações Especiais (NOE) de Santa Catarina estão no Rio Grande do Sul desde segunda-feira, 6, e já participaram de aproximadamente 100 ações de resgate e salvamento.

Os 12 policiais se integraram ao Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do RS. Embarcados em lanchas, vasculham bairros da capital e cidades próximas à Porto Alegre na busca de pessoas e animais ilhados. Alguns são encontrados visualmente e outros através de sons, como gritos de socorro e latidos dos animais.

Os resgatados são levados ao posto de apoio na Usina do Gasômetro, às margens do rio Guaíba, onde recebem água, comida e abrigo.

O NOE é o grupo especializado da Polícia Rodoviária Federal em SC que por vezes veste o uniforme tático camuflado. O agrupamento é responsável por atender demandas de maiores complexidades e alto risco, bem como apoiar a outros órgãos no combate ao crime e situações especiais como a tragédia que abateu o Rio Grande do Sul.

