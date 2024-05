Pé na Trilha: corrida trail será realizada em Guabiruba; saiba como participar

Acontece no sábado, 18, em Guabiruba, a nona edição do evento “Pé na Trilha”, uma corrida no meio da mata. A inscrição tem o valor de R$ 35. Todos os participantes receberão medalhas ao final da prova e um grande café. É possível se inscrever até segunda-feira, 13.

O projeto é idealizado pelo atleta Marcos Boss, corredor de Guabiruba. Ele pratica a corrida de trilha há anos e decidiu criar o Pé na Trilha como uma forma de incentivar o contato com a natureza durante as corridas e caminhadas.

“A gente vê que Guabiruba, Brusque e outros lugares aqui da região possuem grande possibilidade de prática de esporte na natureza. Então tive a iniciativa de criar um evento particular para incentivar essa prática”, conta.

O guabirubense ressalta que o evento não funciona como uma competição, mas sim como uma forma de incentivar pessoas que querem iniciar suas atividades na corrida de trilha ou até na caminhada.

Projeto

O Pé na Trilha surge em 2022, com o principal intuito de fazer com que o esporte de corrida e caminhada na natureza sejam mais conhecidos. As corridas são organizadas, pelo menos, a cada três meses. Cada participante, ao se inscrever, recebe um número de peito.

A grande dificuldade das pessoas que querem praticar esse tipo de esporte, segundo Marcos, está na limpeza das trilhas e também nas demarcações delas. “Então eu mesmo faço tudo isso. A gente coloca uma data, fala com os proprietários dos locais que vamos utilizar e então demarco para as pessoas poderem usar”, pontua.

A corrida terá percursos de 5 quilômetros, que pode ser feito em caminhada ou em corrida, e 10 km para corrida.

As inscrições podem ser feitas através de um link encaminhado via WhatsApp e o pagamento é feito diretamente para Marcos. Para mais informações e inscrições é possível falar com Marcos através do número (47) 9 9163-1690.

