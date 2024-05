Show de Jorge e Mateus, bazar de garagem e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Jorge e Mateus

Sábado, 11, é dia de Feijoada do Heinig. O evento chega à 15ª edição. Desta vez, a atração principal é o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. É necessário levar um quilo de alimento ou item de higiene pessoal. As arrecadações serão doadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A abertura dos portões ocorre às 12h30. O evento é destinado para maiores de 18 anos. Mais informações no site feijoadadoheinig.com.br.

2. Bazar na rua Henrique Bosco

A rua Henrique Bosco, no Centro, vai receber, no sábado, o 8º Bazar de Garagem. O evento ocorrerá entre 10h e 19h. São mais de 40 expositores confirmados, entre brechós, artesãos e marcas autorais. Apresentações musicais também são atrações do bazar. Para quem desejar lanchar ou almoçar no local, haverá hambúrgueres e opções saudáveis, além de café, chope, drinks e mais. O evento é oferecido pela Metrô Comunicação Integrada.

3. Dia das Mães no Cinema

O Cine Gracher fará uma promoção especial para o Dia das Mães, que acontece no domingo, 12. As mamães terão entradas gratuitas para assistirem qualquer sessão de filme em 2D e 3D. O ingresso pode ser adquirido presencialmente na bilheteria do cinema ou de forma on-line, pelo site cinegracher.com.br. A promoção é válida apenas com a presença do filho ou filha, que deverá ser o acompanhante e terá que pagar a entrada. No dia da sessão, ao entrar na sala, a mãe e o filho deverão apresentar o RG.

4. Jubileu de ouro

A comunidade Nossa Senhora de Fátima, do bairro Jardim Maluche, celebra jubileu de ouro, em alusão aos 50 anos da comunidade. A programação iniciou no dia 5 de maio e vai até segunda-feira, 13. Na sexta-feira, 10, a missa ocorrerá às 19h. Após a celebração, haverá venda cachorro-quente, roda da fortuna, pescaria e mais. Além disso, está confirmada a apresentação musical com Taboni. No sábado, a missa é às 18h, e ocorrerá um churrasco depois da celebração, com apresentação de Ribeiro e Ricardo. Por fim, no domingo, a missa está marcada para 9h. As festividades acontecem no salão da comunidade, na rua Waldir Walendowsky, no Jardim Maluche.

5. Encontro de tutores

Um encontro de tutores de cães da raça spitz alemão (lulu da pomerânia) vai acontecer em Brusque neste sábado, na praça Sesquicentenário, em frente à prefeitura. O evento vai oportunizar interações entre cães e tutores, com brincadeiras e trocas de experiência. Haverá brindes para os participantes. O encontro está marcado para 16h.

