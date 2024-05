Bruno da Silva

Sueli Aparecida de Lara Ribas, 43 anos e que trabalha como auxiliar de montagem, recebeu em 2019 a devastadora notícia de que tinha contraído câncer de mama. O diagnóstico da moradora do bairro Limeira Baixa parecia ter acabado com suas esperanças de ser mãe, mas, após vencer a doença, foi abençoada por uma gravidez inesperada e que foi descoberta de uma maneira muito incomum.

Hoje, Uriel tem nove meses de vida e é um bebê forte e saudável, que alegra a vida do casal Sueli e Paulo Rogério dos Santos.

Diagnóstico chocante

Em 2019, quando já estava casada há 15 anos, Sueli foi ao médico para uma consulta de rotina e o questionou porque não conseguia engravidar. Ela nunca tinha procurado um tratamento específico para isso, mas queria entender os motivos para que pudesse ser mãe em um futuro próximo.

Nessa consulta, ela fez exame de toque da mama e relatou que tinha dores e ínguas no braço, mas não desconfiava que era grave, acreditava que tinha a ver com o esforço que fazia no trabalho. O médico, no entanto, decidiu averiguar.

Ele solicitou um ultrassom e encaminhou Sueli para um mastologista. Após os exames, em setembro de 2019, ela retornou ao seu médico, que lhe deu uma notícia que ela jamais esperava receber.

“Ele me disse “vamos ter que esquecer da gravidez por enquanto, porque temos um câncer para enfrentar”. Eu não pegava nem gripe, foi muito inesperado”.

Ela foi encaminhada prontamente para o Hospital Santo Antônio em Blumenau e, lá, uma médica lhe disse que gravidez era muito difícil devido ao tratamento que ela teria que enfrentar, com radioterapia. Ela sugeriu congelar óvulos, mas era muito caro e o casal não tinha condições.

Foram momentos muito duros para Sueli, ainda mais quando, em 2020, chegou a pandemia. “Eu passei por radioterapia, quimioterapia e, em 2020, retirei a mama direita. É um tratamento muito puxado. Perdi cabelo e me transformei em outra pessoa. Era apavorante. Eu vi pessoas que estavam relativamente bem, fazendo tratamento, que morreram pouco depois”.

Apesar do medo e das incertezas, Sueli encarou o tratamento com coragem e venceu o câncer. Desde então, ela começou acompanhamento com medicação para controlar os hormônios e prevenir que o câncer não retorne. Ela voltou a sonhar em ser mãe, mas não tinha grandes esperanças.

“Eu passei a perguntar aos médicos em relação à possibilidade de engravidar, se havia tratamento, mas me davam poucas esperanças ainda mais por não ter congelado os óvulos. Chorei muitas vezes por causa disso”.

O arcanjo que traz boas notícias

Depois que finalizou o tratamento do câncer, Sueli chegou a fazer testes de gravidez, com alguma esperança, mas o tempo passou, ela continuou tomando a medicação e nada mudou.

No fim de 2022, ela começou a sentir dores na barriga. Ela realizou exames e descobriu um cisto no ovário. Levou para sua médica e ela disse que era necessário cuidado, para que não ele não desenvolvesse um câncer. Nesse momento, ela já estava grávida, mas não fazia a menor ideia.

Pouco tempo depois, Toby, o cachorro que seu marido adotou, passou a ser muito protetor em relação à sua barriga. Ele não deixava nem Paulo chegar perto. “Nesse mesmo período, passei a sentir dores outra vez e já pensava que o câncer tinha voltado. Minha intuição era que algo ruim tinha acontecido”.

Ela, porém, decidiu fazer um teste de farmácia e, para sua surpresa, o resultado foi positivo. “Eu fiquei em dúvida se estava realmente grávida ou se era o câncer que estava voltando e que o resultado era por causa de hormônios alterados”.

Ela foi orientada pela equipe de enfermeiras da empresa onde trabalha, a Fischer, a fazer um exame de sangue, que deu positivo novamente. Mesmo assim, ela ainda não acreditava.

Ela então fez um ultrassom e, para aumentar o seu choque, o médico me disse que eu já estava grávida de seis meses.

“No dia seguinte após eu descobrir a gravidez, eu já sabia a data que o bebê ia nascer: 27 de julho. Eu consegui ver ele mexendo as perninhas. Eu disse que só poderia ser um milagre. já dava até para identificar se era menino ou menina, mas eu não quis saber porque meu marido não estava junto. Eu não consegui nem avisar ele”, relata.

Seu médico ainda tinha uma preocupação em relação à uma possível má formação do bebê por causa da medicação que ela estava tomando, mas um ultrassom morfológico mostrou que ele estava perfeito.

“Meu médico ficou com muito receio, dava para ver no rosto dele. Eu não fiz pré-natal, não tinha barriga, nem desconfiava por não estar menstruando, já que a medicação que eu tomava era forte. Durante o curto período que eu tive sabendo da gravidez passei sem dores, a cesárea foi tranquila e o cisto que tinham encontrado sumiu. Ele também é um bebê muito calmo. Hoje, ele está aí, a nossa bênção”.

Uriel, que significa o arcanjo que traz boas notícias, também virou uma espécie de mascote na empresa onde Sueli trabalha. Seus colegas de trabalho, que a acompanharam durante tantos momentos difíceis, dividiram a alegria com ela quando ele nasceu.

“O Uriel é uma estrela lá. Quando ele visitou a empresa no Dia da Família, eles me entregaram uma cartinha que dizia: “nos corredores desta empresa circula um grande milagre de Deus””, conta. “Agradeço a Deus pelo privilégio de ser mãe e também ao meu marido, minha família e meus amigos, que viveram e ainda vivem essa história comigo, por amarem tanto o meu filho”.

