Barragem de Botuverá pode ter obras iniciadas neste ano, diz secretário de Infraestrutura de Santa Catarina

Em entrevista ao jornal O Município, o atual Secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, afirmou que o governador Jorginho Mello pretende dar início às obras de construção da barragem de Botuverá ainda neste ano. A conversa também teve a participação de José Luiz Colombi, o Nene, ex-prefeito de Botuverá e atual coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí.

Segundo o secretário Jerry, ainda há outras duas barragens que também são prioridades do governo: Petrolândia e Mirim Doce. A licitação para essas duas deve sair um pouco antes da de Botuverá.

“É nessas três que ele (Jorginho) quer fazer uma ação muito forte. É possível que tenhamos novidades ainda este ano. É o desejo dele”, diz o secretário.

Especificamente sobre a barragem de Botuverá, o secretário lembra que a Casan não faz mais a gestão do projeto, que voltou para a pasta de Infraestrutura do estado.

“Em breve, o projeto deve passar para a Celesc, pois o governador entende que a barragem precisa ter mais utilidades no futuro, como a geração de energia. A de Botuverá, inclusive, possui uma função importantíssima na contenção das cheias, por isso o governador busca uma movimentação firme ainda este ano”, conclui.

A proposta é que a barragem de Botuverá tenha de fato diversas finalidades além de apenas controlar as cheias do rio Itajaí-Mirim. É considerada uma “barragem de múltiplo uso”. A intenção é que essa estrutura produza energia hidrelétrica e forneça água para os municípios da região.

Além disso, está previsto que as águas da barragem também abasteçam cidades do litoral, como Balneário Camboriú, que enfrenta problemas de abastecimento durante o verão. Uma vez que a barragem será construída em uma área elevada, a água poderá ser conduzida aos municípios por meio da gravidade.

Sonho antigo

A primeira menção da construção de uma barragem em Botuverá no jornal O Município remonta a uma proposta feita pelo ex-vereador Eduardo Hoffmann, conhecido como Duda, em 16 de setembro de 2011. Na ocasião, o então parlamentar defendeu a realização da obra.

No ano seguinte, em 2012, o governador da época, Raimundo Colombo, esteve em Itajaí para apresentar um projeto de prevenção de desastres que incluía a construção da barragem de Botuverá em um período de três anos e meio, porém sem determinar um prazo de início, com um investimento de R$ 95 milhões. No entanto, a obra nunca foi de fato iniciada.

Foi somente em janeiro de 2022 que a Defesa Civil e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) assinaram um termo de cooperação para a realização da obra. O edital para a construção foi então lançado em um evento que contou com a presença do governador da época, Carlos Moisés, em Botuverá.

A publicação oficial do edital ocorreu em maio daquele ano, com um investimento previsto de R$ 110 milhões para a obra. A abertura dos envelopes para a licitação, inicialmente marcada para 8 de setembro de 2022, foi adiada para 5 de outubro do mesmo ano.

Em janeiro de 2023, o governo justificou que o projeto precisaria passar por uma revisão de valores. Segundo a Casan (antiga gestora), essa revisão no orçamento do projeto de engenharia era necessária devido aos materiais que seriam utilizados na construção, como, por exemplo, o concreto.

Já em novembro de 2023, durante uma visita a Brusque, Jorginho se comprometeu com a execução da obra, mas ressaltou que não havia uma data definida para o início dos trabalhos.

