Polícia Civil cumpre mandado de busca em Itajaí à procura de ex-secretário Jones Bosio

A Polícia Civil de Brusque cumpriu, na tarde de quarta-feira, 13, mandado de busca e apreensão em um sítio na cidade de Itajaí a procura do ex-secretário de Desenvolvimento Regional de Brusque, Jones Bosio, que está foragido.

O local foi apontado como possível esconderijo do foragido e pertence a um amigo próximo. Entrando, durante as buscas, o ex-secretário não foi localizado.

“A Polícia Civil vem realizando uma série de diligências com a finalidade de capturar Jones, e a investigação continuará, com a verificação de todas as informações e denúncias envolvendo o seu paradeiro”, disse a Polícia Civil em comunicado.

A condenação

A condenação de Jones decorre de um processo no qual ele é acusado de receber propina para favorecer uma empresa, a Múltiplos Serviços e Obras, extinta desde 2020, em licitações do governo do estado, na época em que comandava a também extinta Secretaria de Desenvolvimento Regional de Brusque.

Jones não cumpriu o prazo de cinco dias para se apresentar à Justiça para cumprir a pena de cinco anos decorrente da condenação. Devido ao não cumprimento do prazo, um mandado de prisão foi emitido no último dia 4.

No fim do mês passado, a intimação contra o ex-secretário foi entregue a sua esposa pelo fato da Justiça não ter conseguido localizá-lo durante diversas idas até sua residência.

A intimação foi emitida no dia 7 de fevereiro, porém, precisava ser entregue pessoalmente. Como foi entregue para sua esposa, Jones Bosio teve até o dia 29 para se apresentar à Justiça.

