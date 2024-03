Esta edição se inicia com boas notícias para os entusiastas do calor; porém, traz consigo informações desfavoráveis aos que aguardam ansiosamente a chegada das temperaturas mais amenas, com a proximidade do outono.

De acordo com as últimas análises dos especialistas em meteorologia, espera-se um aumento significativo do abafamento a partir desta quinta-feira, 14, em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí.

As previsões indicam, inclusive, que durante o fim de semana algumas cidades então podem registrar temperaturas acima de 36/37ºC.

Como consequência disso, é possível que ocorra o retorno das habituais trovoadas de verão, podendo acontecer, em alguns casos, episódios mais intensos, especialmente entre o sábado, 16, e o domingo, 17.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, concedeu uma entrevista especial à nossa coluna sobre o tema mencionado anteriormente.

O boletim completo, com informações complementares e abrangentes, está disponível a seguir para sua análise.

Calor ganha força nesta quinta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos nossa análise da previsão do tempo destacando as condições esperadas para Brusque e o Vale do Itajaí nesta quinta-feira.

Antecipamos um aumento das temperaturas em toda a região, diante do sol predominando ao longo do dia.

As temperaturas máximas, em algumas cidades do Vale do Itajaí, então podem ultrapassar os 32 a 33°C, podendo se aproximar dos 35°C.

O risco de algum evento de trovoada é praticamente nulo, por conta da atuação da massa de ar seco. Qualquer precipitação que, eventualmente possa ocorrer, será muito localizada e breve.

Calor e risco de trovoadas no fim de semana

Quando avançamos em direção ao fim de semana, os simuladores meteorológicos apontam o calor se intensificando cada vez mais.

Na sexta-feira, novamente as máximas já podem exceder os 35ºC diante do sol aparecendo em boa parte do dia. O risco de trovoada segue mínimo, algo bem isolado e pontual, caso venha a ocorrer.

No entanto, à medida que direcionamos nossa atenção para o sábado e o domingo, além do abafamento que pode até extrapolar os 36 a 37°C, temos que observar as consequências desse calor.

Isso se deve ao fato do retorno dos eventos de trovoadas, causados então pelas altas temperaturas.

Esses dois dias tendem a apresentar o predomínio do sol na parte da manhã; no entanto, à medida que a tarde for avançando, essa condição de instabilidades tende a aumentar.

Não podemos, inclusive, descartar algum episódio de trovoada intensa, podendo eventualmente gerar alguns transtornos.

Mas, como estamos falando de uma condição de verão, alguns locais podem ter impactos mais severos, enquanto outros próximos estão sujeitos a não ter absolutamente nada.

Portanto, a atenção maior se volta ao fim de semana, com o retorno dos núcleos de instabilidades a Brusque e região.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra ausência de chuvas, não observada até as primeiras horas da manhã, então ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta terça-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

