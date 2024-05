O Sábado Fácil da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) será realizado neste 11 de maio, na praça Barão de Schneeburg, no Centro, a partir das 9h. Estarão disponíveis serviços gratuitos como orientações de saúde, consultas de SPC e Serasa e informações do Procon, além de apresentações culturais e atividades para crianças. A atração musical será o grupo Canto Alemão, e o público poderá conferir ainda apresentações de dança do grupo Aliados da Tradição Brusque.

Além disso, esta edição do Sábado Fácil contará com a participação do projeto Amor pela Costura, do laboratório de costura da Uniasselvi, das 9h às 12h. Serão oferecidas informações sobre o projeto, que estará recebendo currículos de pessoas que desejam entrar no ramo da área têxtil de confecção.

As crianças também poderão aproveitar para participar de várias atividades como cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e brinquedos educativos.

A sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17 horas, ampliando a oportunidade para a aquisição de presentes para o Dia das Mães.

“A CDL Brusque convida toda a população a prestigiar e aproveitar as atrações e serviços oferecidos para toda a família, na praça Barão de Schneeburg, para terem momentos de lazer e cuidados com a saúde. Além disso, também usufruir do horário estendido no comércio e poder fazer as suas compras para essa data tão especial, que é o Dia das Mães”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Kohler Joalheria e Ótica e Fundação Cultural de Brusque.

Sorteio

Para celebrar a data, a CDL Brusque, em parceria com a loja Mabelle, também promove um sorteio, em seu Instagram (@cdlbrusque), de uma cesta com produtos de beleza para o Dia das Mães. O ganhador será divulgado na sexta-feira, 10 de maio, e a entrega do prêmio será no Sábado Fácil.

Presença PM

O Sábado Fácil também contará com a presença da Polícia Militar, que celebra o aniversário de 186 anos da corporação. Ao longo do dia, a PM estará na Praça Barão de Schneeburg, com exposição de uma viatura histórica e de uma BMW, orientação dos programas Catarina e Proerd, presença do mascote do Proerd, além da demonstração de equipamentos do tático junto de viatura.

Museu Aberto

Além disso, neste dia, o Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como “Museu Casa de Brusque” estará aberto em horário especial, das 9h às 12h e das 13h às 16h para visitação. O espaço fica localizado na avenida Otto Renaux, nº 285, onde preserva um importante e diversificado acervo documental, fotográfico, bibliográfico e de objetos da história do Vale do Itajaí-Mirim.

