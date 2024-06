Homem atira contra quatro pessoas em saída de casa noturna no Norte de SC

Um homem atirou contra quatro pessoas na saída de uma casa noturna em Porto Belo, no Litoral Norte. O caso foi registrado neste sábado, 8, por volta das 5h30, no bairro Alto Perequê.

Um adolescente de 17 anos e outros três homens foram atingidos pelos tiros. Um deles, de 22 anos, foi atingido na região pélvica e, segundo a Polícia Militar, está em estado grave. Conforme a PM, ele tem passagens policiais por tráfico de drogas, associação para o tráfico e envolvimento em briga.

As duas outras vítimas, de 27 e 32 anos, foram atingidas por um tiro na mão esquerda e três disparos na região das pernas, respectivamente.

Suspeito foge

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 25 anos, fugiu de carro com um jovem de 23 anos. Eles bateram o carro na saída de Porto Belo. O suspeito de atirar contra as vítimas conseguiu fugir e o outro se feriu e ficou no local, sendo levado ao hospital.

Segundo a PM, o jovem de 23 anos é natural do Rio Grande do Sul e tem passagens policiais por direção perigosa, posse de drogas, resistência, tráfico de drogas e lesão corporal.

Já o suspeito de atirar contra as vítimas é de Santa Catarina e tem passagens por ameaça, porte ilegal de arma de fogo, dano, posse de drogas, furto, receptação e tráfico de drogas.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

