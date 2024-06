GALERIA – Desfile do Colono reforça tradições pelas ruas de Guabiruba

O tradicional Desfile do Colono de Guabiruba percorreu as principais ruas da cidade na manhã deste domingo, 9. O evento faz parte da programação da Festa da Integração e do aniversário de 62 anos de emancipação do município.

A concentração para o desfile, que iniciou por volta de 9h, aconteceu nas ruas próximas à Prefeitura de Guabiruba, no Centro. Os participantes se reuniram em grupos de família e amigos e desfilaram em cavalos, charretes e máquinas adornados com itens que remetem à agricultura.

Vice-prefeito de Guabiruba, Cledson Kormann destaca que esse desfile é importante para reforçar as raízes e tradições do município.

“Esse desfile remete à história de Guabiruba relacionada à agricultura e aos colonos. A produção agrícola segue muito forte e presente no nosso município. Por isso ele é tão diferente”. Segundo estimativas da prefeitura, cerca de 400 moradores foram às ruas para acompanhar o desfile.

O percurso iniciou na rua Brusque, em frente à prefeitura, e seguiu até o pavilhão São Cristóvão, onde acontece a Festa da Integração. A organização foi feita pela Secretaria de Agricultura de Guabiruba.

Cledson conta que, como o evento já é tradicional, alguns grupos de amigos, feirinos e famílias se reúnem sempre para participar dos desfiles, mas que, a cada ano, novos participantes se juntam. “As pessoas se mobilizam e se empolgam também para trazerem novidades”.

Confira mais fotos do desfile

Leia os destaques da semana:

1. VÍDEO – Luciano Hang doa R$ 10 milhões para famílias vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

2. Cesta básica apresenta aumento de 3,9% no mês de maio em Brusque; batata foi alimento mais caro

3. 200 mil km percorridos: conheça história de brusquense que viaja de kombi para garimpar cristais

4. Relembre como era Brusque em 1954, ano de fundação do jornal O Município

5. Histórico: reportagem sobre emancipação de Botuverá é escrita em bergamasco, dialeto em extinção



Assista agora mesmo!

Teaser Memórias de Guabiruba: