Motociclista fica gravemente ferido após sair da pista e colidir contra uma cerca no Bateas, em Brusque

Na manhã deste domingo, 30, por volta das 8h40, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina atendeu a um sinistro de trânsito com vítima na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque. O acidente, que envolveu uma motocicleta Kawasaki Versys ABS, resultou em ferimentos graves para o condutor, um homem de 55 anos de Itajaí.

Segundo o relatório policial, o motociclista perdeu o controle na curva e saiu da pista, colidindo com uma cerca. A PMRv foi acionada por terceiros e, ao chegar ao local, constatou danos significativos na motocicleta, incluindo avarias na carenagem, farol, banco, para-lama, caixas de transporte, esteios do condutor e passageiro, e retrovisores.

As condições da via incluíam pista simples em perímetro urbano, com sinalização vertical visível e horizontal em obras, e tempo bom. A velocidade permitida no local é de 60 km/h. A equipe policial não encontrou areia na pista, apenas no acostamento.

O condutor foi conduzido ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros, com suspeita de fratura nas costelas, onde permanece sob cuidados médicos. Antes da chegada dos bombeiros, seu depoimento foi colhido pela equipe policial.

A PMRv confeccionou o Boletim de Ocorrência de Sinistro de Trânsito e o Boletim de Comunicação de Ocorrência (BO-COP). A motocicleta foi liberada para um funcionário da vítima. Devido a problemas técnicos, a ocorrência não foi filmada pela câmera policial.

