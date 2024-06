Homem é resgatado após sofrer queda em trilha de Itajaí

Na tarde do sábado, 29, o 7° Batalhão de Bombeiros Militar realizou o resgate de um homem que sofreu uma queda na Trilha do Morcego, em Itajaí.

Por volta das 16h, os bombeiros se deslocaram até o local em apoio à viatura AR-11, coordenadora de praia. Ao chegarem, encontraram o paciente, um homem adulto, sentado no percurso da trilha, consciente e orientado. Ele relatou ter caído da própria altura enquanto caminhava.

O homem apresentava uma fratura fechada no punho e cotovelo do membro superior direito, além de escoriações no terço distal do membro inferior direito. Após o atendimento pré-hospitalar, a equipe, com o apoio do chefe de socorro da viatura AR-171, realizou a retirada da vítima.

Em seguida, o paciente foi encaminhado ao Hospital Marieta, onde ficou aos cuidados da equipe de ortopedia para tratamento especializado.

