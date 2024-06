Veleiro com seis pessoas bate em pedras e fica à deriva em Itajaí

Um veleiro com seis pessoas ficou à deriva na praia Brava, em Itajaí, neste sábado, 29. Seis pessoas que estavam na embarcação, inclusive um menor de idade, foram resgatadas. O veleiro colidiu contra pedras na praia dos Amores, em Balneário Camboriú.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou apoio ao resgate, o veleiro estava indo sentido ao Canto do Morcego, também na praia Brava. Uma outra embarcação resgatou as pessoas e fez o reboque do veleiro.

Leia também os destaques da semana:

1. Programa para transformar Brusque em “cidade inteligente” será lançado no começo de julho; conheça propostas

2. Bispo eleito de Rio do Sul, padre Adalberto agradece por período no seminário em Brusque: “vou levar no coração”

3. Beto Carrero World anuncia encerramento de zoológico do parque após 32 anos

4. Vice-prefeito de Brusque anuncia restauração de trecho da rodovia Antônio Heil entre Dom Joaquim e Jardim Maluche

5. Câmara de Brusque define salários de prefeito, vereadores e secretários municipais para 2025-28

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: