Ademir e Renilda Scharf, um casal de Brusque, resolveram então subir a Serra catarinense para encarar o frio mais intenso do ano de 2024.

As temperaturas em São Joaquim, município onde o casal escolheu passar o último fim de semana de junho, chegaram a marcar até -8°C, impondo uma paisagem digna de espetáculo.

A geada pintou de branco toda a região nas primeiras horas da manhã deste domingo, 30, criando um cenário encantador e congelante.

Busca incessante do frio

Aficionados pelas baixas temperaturas, Ademir e Renilda nunca se cansam de buscar climas que remetam ao verdadeiro padrão do inverno.

O casal já foi aos extremos da América do Sul, como Ushuaia, na Argentina, várias vezes, e sempre com um detalhe notável; viajando com seu próprio carro.

Contudo, desta vez, os dois não precisaram ir tão longe. Bastou apenas então uma curta viagem ao Planalto Sul para sentir na pele todo o rigor do inverno catarinense.

Números do frio

Ao fim desta edição, você poderá conferir algumas imagens registradas por Ademir e Renilda, que capturam de maneira objetiva o cenário observado logo ao amanhecer deste último dia de junho em São Joaquim.

Mas, antes disso, apresentamos a seguir a relação completa das cinco temperaturas mínimas registradas em Santa Catarina neste domingo.

Todos os valores recaem sobre os municípios da Serra catarinense, que registraram as temperaturas mais baixas do estado. Confira o levantamento feito por Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra.

-8,8/São Joaquim/Corujas (Climaterra)

-8,5/Bom Jardim da Serra/Terra do Gelo (Keiser Estações)

-7,9°C/São Joaquim/Caminhos da Neve (Giuliandres Hugen)

-7,4/Painel (Particular)

-7,2/Urupema (Epagri)

Fotos após anúncios

Sem o apoio dos nossos parceiros comerciais, o Blog do Ciro Groh não estaria trazendo, diariamente, conteúdos relevantes e cativantes até você, prezado leitor.

Por isso, reservamos esta seção para apresentá-los nos banners abaixo. Clique neles e então descubra os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Arraiá Solidário então enche Brusque de música e diversão; veja as fotos

2. Botuverá como você nunca viu: fotos impressionantes então mostram onde fica este lugar

Frio de São Joaquim em fotos

Esta pauta se encerra com belas imagens, que ilustram de forma objetiva, o cenário observado nas primeiras horas da manhã deste domingo na Serra catarinense.

Com esta aventura, Ademir e Renilda demonstram que não é necessário percorrer grandes distâncias para encontrar paisagens invernais de tirar o fôlego.

Santa Catarina se revela, mais uma vez, como um destino ideal para quem ama o frio e a beleza das geadas matinais.

**Autoria: Casal Scarf >>

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK