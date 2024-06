VÍDEO – Frio forma camada de gelo na Serra do Rio do Rastro e polícia rodoviária pede atenção a motoristas

Uma camada de gelo foi formada em toda a extensão da Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, neste domingo, 30, em razão do frio intenso que atinge o estado. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) solicitou atenção aos motoristas que transitam pelo trecho.

O trânsito não precisou ser interrompido. Conforme a polícia, a formação de gelo ocorreu principalmente nos pontos mais altos. Equipes da PMRv colocaram sal na pista durante a noite deste sábado, 29, e madrugada de domingo.

“No momento, a Serra segue liberada, com o trânsito fluindo normalmente. Porém, solicitamos especial atenção ao transitar pela rodovia”, pediu a PMRv, em comunicado divulgado por volta das 10h. “O dia amanheceu com a temperatura de -5°C na região”, consta no aviso.

Assista ao vídeo

Leia também os destaques da semana:

1. Programa para transformar Brusque em “cidade inteligente” será lançado no começo de julho; conheça propostas

2. Bispo eleito de Rio do Sul, padre Adalberto agradece por período no seminário em Brusque: “vou levar no coração”

3. Beto Carrero World anuncia encerramento de zoológico do parque após 32 anos

4. Vice-prefeito de Brusque anuncia restauração de trecho da rodovia Antônio Heil entre Dom Joaquim e Jardim Maluche

5. Câmara de Brusque define salários de prefeito, vereadores e secretários municipais para 2025-28

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: