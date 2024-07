Sábado Fácil: CDL de Brusque promove evento neste dia 6; confira programação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza neste dia 6 de julho mais uma edição do Sábado Fácil na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

As atividades na praça iniciam às 9h e a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos, como orientações de saúde e primeiros socorros, orientações com o Procon e teste de acuidade visual, além de consultas de SPC e Serasa.

Já as crianças poderão se divertir com diversas atividades como, brinquedos educativos, jogos de mesa, cama elástica, pintura facial e trenzinho. Apresentações musicais e grupos de dança completam a programação e irão animar o público presente.

Comércio em horário estendido

A sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcionam em horário estendido, até às 17h.

“Convidamos toda a população a prestigiar e aproveitar as atrações e serviços oferecidos para toda a família, na praça Barão de Schneeburg, para terem momentos de lazer e cuidados com a saúde. Além disso, poderão usufruir do horário estendido do comércio para realizarem suas compras, onde as lojas ficam abertas até as 17 horas”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL de Brusque, com apoio da Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Uniasselvi, Kohler Joalheria, Óticas Ferri, Sesc, Procon, Núcleo de Cooperativas da Acibr e Sesi.

Sorteios de brindes

Esta edição do Sábado Fácil também contará com o sorteio de diversos brindes em alusão ao Dia dos Avós, data celebrada em 26 de julho.

Na oportunidade serão sorteados brindes dos seguintes parceiros: Livraria Saber, Montana Peças e Serviços, Central do Papel, ABMEC, Kohler Joalheria, Lemus Calçados, MH Som e Acessórios, Zehn Bier, Uniasselvi e Unifebe.

