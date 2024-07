Bingo do Clube de Mães da Apae acontece na próxima terça-feira em Brusque

O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza na próxima terça-feira, 9, mais uma edição do seu tradicional bingo. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 14h.

O valor de R$ 20 por pessoa inclui duas cartelas de bingo e um delicioso café. O evento contará ainda com roda-da-fortuna e bazar.

Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2,00. Os participantes que quiserem, podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo (47) 9 9989-1833 ou Lucimar, no (47) 9 9971-0681, para reserva de mesas.

A Apae de Brusque está localizada na avenida Augusto Bauer, número 350, no bairro Jardim Maluche. Os valores arrecadados no evento serão revertidos para a instituição.

Leia também:

1. Homem em situação de rua internado em Brusque pelo programa de internação involuntária recebe alta de clínica no Oeste

2. Previsão sinaliza chegada das primeiras chuvas de julho em Brusque; descubra quando

3. Motociclista é atropelado e morre enquanto sinalizava rodovia após acidente em Concórdia

4. Alesc aprova projeto que prevê multa por porte de drogas em Santa Catarina

5. Aprovados em concursos públicos em Brusque serão chamados gradativamente, diz RH da prefeitura

Assista agora mesmo!

“Jogo da mentira” trazido da Itália, brìscola é praticada em Botuverá há quase 150 anos: