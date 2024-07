Uma mulher acusada de ameaçar atear fogo na casa do vizinho e de assassinar sua gata com golpes de machado foi presa preventivamente nesta quarta-feira, 3, em Timbé do Sul, no Sul catarinense. A prisão ocorreu através da polícia civil do município.

Segundo o relatório da Polícia Civil de Santa Catarina, as informações eram de que a mulher vinha sendo monitorada devido aos frequentes comportamentos agressivos e ameaçadores contra moradores locais. O incidente mais recente, que resultou na morte da gata, chocou a comunidade do município.

A ação policial, que contou com o suporte de policiais civis das cidades vizinhas, foi realizada para garantir a segurança da população. A autora dos fatos foi detida sem resistência em sua residência e encaminhada para a delegacia, onde foram tomadas as medidas legais. Ela responderá pelo crime de maus-tratos a animal doméstico.

A identidade da mulher não foi divulgada.

