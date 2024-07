Alesc aprova projeto que prevê multa por porte de drogas em Santa Catarina

O projeto de lei que estipula multa para quem portar e usar drogas em ambientes públicos em Santa Catarina foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado. A aprovação aconteceu durante sessão itinerante da Alesc em Criciúma, no Sul do estado, na terça-feira, 2.

A proposta é do deputado estadual Jessé Lopes (PL-SC). O texto agora depende de sanção do governador Jorginho Mello (PL) para virar lei. A multa é de um salário mínimo.

Do total arrecadado com as multas, 50% dos recursos serão aplicados no Fundo Estadual para Melhoria da Segurança Pública, 25% ao Fundo Estadual Antidrogas e 25% para o Fundo Estadual da Saúde.

Jessé Lopes criticou o Supremo Tribunal Federal (STF), em referência à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, uma decisão recente da Corte. Além disso, o deputado disse que o Supremo legisla, função que não é de competência da Corte.

“Temos um STF que legisla, passa por cima da Câmara dos Deputados, que deveria decidir essa questão”, criticou o parlamentar. Foi registrado somente um voto contrário ao projeto. Outros deputados também criticaram a decisão do STF.

Único voto contrário ao projeto, o deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito (Psol), alegou que a matéria é inconstitucional por, segundo ele, se tratar de assunto que é de competência federal. “O debate sobre drogas é mais amplo. Se resolve com muita inteligência, pesquisa e investigação”, disse.

