CVV de Brusque abre inscrições de curso para novos voluntários

O Centro de Valorização da Vida (CVV) de Brusque abriu inscrições do curso gratuito para novos voluntários. As inscrições estão abertas no site do CVV.

O curso ocorre de forma on-line nos dias 13 e 14 de julho. Na primeira data, será realizado entre 14h e 18h. Já no dia 14, o curso ocorrerá entre 8h e 12h.

Em caso de dúvidas, mais informações podem ser adquiridas por meio do contato (47) 9 9905-0521.

