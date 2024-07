VÍDEO – Drone da polícia flagra ultrapassagens proibidas em rodovia em Joinville

Um drone da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) flagrou ultrapassagens proibidas na rodovia SC-108, em Joinville. Os flagrantes aconteceram nesta quinta-feira, 5.

A PMRv publicou um vídeo que mostra um condutor realizando uma ultrapassagem em faixa contínua, próximo a um trecho onde policiais estavam com um drone.

A fiscalização ocorreu com apoio do drone da polícia do Posto 18 da PMRv. Segundo a polícia, o valor da multa para ultrapassagem em faixa contínua é de R$ 1.467,35.

Confira aqui:

👎 Condutores foram flagrados na tarde desta quinta-feira, 4, realizando ultrapassagens em locais não permitidos da SC-108, em Joinville. A fiscalização ocorreu com apoio do drone do Posto 18 da PMRv. A multa para ultrapassagem em faixa contínua é de R$ 1.467,35. pic.twitter.com/RNrbfcEFeV — POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA (@pmscrodoviaria) July 4, 2024

