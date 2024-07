IFC de Brusque lança curso gratuito de dança de salão; saiba como participar

O IFC de Brusque abriu inscrições para curso gratuito de dança de salão. Alguns dos estilos oferecidos serão forró, samba de gafieira e salsa.

O curso será ofertado em dois horários, das 16h30 às 18h00 e das 18h15 às 19h45, sempre às terças feiras.

Aulas no campus

As aulas serão realizadas nas dependências do campus, localizado na rua Hugo Schlosser, 605, no bairro Jardim Maluche. Os interessados em participar devem realizar a inscrição por meio do formulário on-line.

Como requisito para a matrícula, solicita-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição de assistência social do município.

O projeto foi contemplado pelo prêmio Wilson dos Santos da Fundação Cultural de Brusque, tem apoio do Instituto Federal Catarinense Campus Brusque e Paza Revestimentos.

Para obter mais informações, basta entrar em contato com o WhatsApp (47) 99712-9720, ou pelo e-mail [email protected].

